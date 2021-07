Uomo paralizzato torna a 'parlare' grazie ai miracoli della tecnologia: ecco il video

Per la prima volta nella storia, dei ricercatori statunitensi sono riusciti a convertire le onde cerebrali di un uomo paralizzato in un vero e proprio "pensiero informatico", trasformando i segnali neuronali in parole scritte su una lavagna digitale.

È un altro traguardo importantissimo raggiunto nel campo della bioingegneria e della medicina d'avanguardia, e il merito va soprattutto a dei ricercatori statunitensi che hanno messo su questo esperimento complesso a non di facile approccio, ma che ha portato ad un risultato a dir poco entusiasmante.

Lo studio è stato pubblicato di recente sul The New England Journal of Medicine, e ha coinvolto un uomo di 36 anni che è stato colpito da ictus in giovane età, lasciandolo con "l'anartria", ovvero l'impossibilità di riuscire a comunicare e a emettere suoni, nonostante le funzioni cognitive siano inalterate.

Come si vede anche nel video esplicativo pubblicato sul canale YouTube dell'Università di San Francisco - gli scienziati hanno impiantato un elettrodo nel cervello del paziente, proprio nella zona dove avviene il controllo della fonazione e della voce da parte del corpo umano. Dopo aver collegato tutti i dispositivi ad un server su cui erano caricati diversi algoritmi di interpretazione, al paziente veniva mostrata una domanda a schermo, al fine di attivare le giuste onde cerebrali.

Queste onde venivano interpretate dal server, che ha poi prontamente tradotto il segnale "umano" in un segnale "elettrico", letteralmente mandando a video il pensiero specifico dell'uomo paralizzato, che per ora ha preferito essere etichettato con il nome in codice BRAVO1.

I ricercatori hanno lavorato con BRAVO1 per sviluppare un vocabolario di 50 parole, partendo da quelle essenziali per la quotidianità come "acqua", "famiglia" e "buono". Nel corso dei mesi di lavoro, il team ha registrato la sua attività neurale mentre tentava di pronunciare (e immaginare) le parole e ha utilizzato l'intelligenza artificiale per interpretare i segnali per poi assegnarli parole stampate a schermo. Qualcuno potrebbe dire che è stata una vera fusione "uomo-macchina".

Il lavoro è ancora in fase iniziale e c'è ancora molto lavoro da fare ma, già dai primi test, sembra che i risultati sono promettenti, dal momento che il sistema ha decodificato fino a 18 parole al minuto con una precisione media del 75%. Una funzione di "correzione automatica", simile a quella utilizzata nei telefoni inoltre, ha contribuito al buon risultato.

"Per quanto ne sappiamo, questa è la prima dimostrazione di successo della decodifica diretta di parole complete dall'attività cerebrale di qualcuno che è paralizzato e non può parlare", ha detto il neurochirurgo di BRAVO1 Edward Chang, un coautore dello studio.

