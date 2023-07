Uomo positivo al MERS Coronavirus, ma i medici non sanno spiegare come sia possibile

Ad Abu Dhabi, più precisamente ad Al Ain, è stato riscontrato un nuovo caso di MERS Coronavirus, il quale sta preoccupando la salute pubblica. Secondo l’OMS, un uomo di 28 anni è risultato positivo al virus respiratorio ed è stato diagnosticato grazie a un test PCR il 23 giugno.

La fonte dell’infezione è ancora sconosciuta.

Sono 108 le persone a rischio, ma finora i risultati sono stati negativi. I sintomi scatenati dal vettore virale sono febbre, tosse e difficoltà respiratorie; inoltre, è in grado di provocare complicazioni polmonari e gastrointestinali. Se dal 2019 al 2022 non vi siete fatti una vacanza su Marte, allora vi sarà sorta un’idea legittima: è come il SARS-CoV-2 del COVID-19!

Ebbene, il virus è simile al SARS-CoV-2 ma non è uguale. La teoria più accreditata è che provenga dai cammelli del Medio Oriente e che sia trasmissibile da questi alle persone. La comunità scientifica è a conoscenza del MERS dal 2012 e ha avuto tre focolai, con 882 decessi e 2.566 casi, tra il 2012 e il 2020. Si stima un tasso di mortalità del 34%, ma potrebbe essere sovrastimato, data la possibile presenza di casi lievi non identificati.

Le nazioni più colpite dal MERS, nel 2012, sono state la Giordania, il Qatar, Oman, Iran, Arabia Saudita e Corea del Sud. L’ultimo caso segnalato era nel novembre 2021 negli Emirati Arabi Uniti. Questo nuovo caso farà sicuramente da monito per la sicurezza della salute pubblica locale e globale.