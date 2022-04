Un uomo prende una multa di 50€: nella foto dell'autovelox c'è il suo cane al volante

Ormai non sappiamo proprio cosa aspettarci dai nostri amici a quattro zampe... Vi basti pensare che un cane, per ottenere delle bistecche, butterebbe dei bambini in acqua! Questa volta, un automobilista ha ricevuto una multa per eccesso di velocità di € 50 per posta, ma è rimasto scioccato nel vedere una foto del suo cane allegata all'avviso.

Nella frazione di secondo in cui l'autovelox ha ispezionato il lato del conducente dell'auto, il cane dell'uomo è balzato sulle sue ginocchia, ottenendo questo scatto esilarante, simile a una foto segnaletica di un cagnolino bianco che sfrecciava lungo una strada tedesca come tante.

Il nipote dell'automobilista sbalordito, Don Kylian, ha condiviso l'immagine su Twitter dove ha raccolto rapidamente migliaia di Mi piace. Il ragazzo ha detto a The Dodo che in realtà era suo zio a guidare e l'immagine era solo uno scatto fortunato.

Ha anche rivelato che il cane, in genere, indossa una cintura speciale quando è in macchina, ma quel giorno suo zio si è dimenticato di allacciarla. Mentre stava guidando, il cane è saltato sulle gambe in cerca di coccole, ma solo per tre secondi circa. Eppure, quegli istanti sono stati colti in flagrante dall'autovelox, scattando questa simpatica foto, che vi mostriamo nell'articolo.

Alla fine, Kylian ha detto che suo zio ha pagato la multa, ma ha aggiunto: "Chissà cosa pensavano le autorità!".