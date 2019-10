L'uomo produce una quantità di CO2 cento volte di più di tutti i vulcani della Terra

Quanta CO2 producono gli esseri umani? 100 volte di più di quella che producono tutti i vulcani della Terra. A rivelare questo raccapricciante dato è uno studio condotto su scala decennale da un team di ricercatori internazionali.

Nello specifico, ogni anno i vulcani emettono circa 0.3 gigatoni di anidride carbonica, una piccola frazione in confronto ai 37 gigatoni prodotti dall'umanità solamente lo scorso anno, nel 2018. I vulcani, quindi, non sembrano contribuire su larga scala alle emissioni globali, così come sostengono alcune teorie precedenti.

"Gli scettici del clima incolpano i vulcani come possibile contendente per le maggiori emissioni di CO2, ma semplicemente non è così", afferma Marie Edmonds, professoressa di vulcanologia e petrologia al Queens 'College di Cambridge.

Sulla Terra, in passato, ci sono state varie catastrofi che hanno fatto crescere la produzione di CO2 a livelli altissimi. Uno di questi eventi, ad esempio, è stato l'impatto dell'asteroide Chicxulub (quello che sterminò i dinosauri), 66 milioni di anni fa. L'avvenimento, secondo gli scienziati, rilasciò tra 425 e 1.400 gigatoni di CO2.

"La quantità di CO2 pompata nell'atmosfera dall'attività [umana] negli ultimi 10-12 anni [è equivalente] al cambiamento catastrofico avvenuto durante questi eventi che abbiamo visto nel passato della Terra", ha dichiarato Edmonds all'Agence France-Presse (un'agenzia di stampa francese).

Un dato certamente preoccupante. La Terra, alla fine, "si riequilibrerà da sola, ma non su una scala temporale significativa per l'uomo", dichiara infine Celina Suarez, professoressa associata di geologia all'Università dell'Arkansas.