L'uomo che è stato punto più di 1.000 volte dagli insetti in nome della scienza

L'entomologo e chimico Justin Schmidt ha un lavoro "difficile" da spiegare: si fa mordere dagli insetti per capire il dolore che producono, perché lo producono e come. Un morso accidentale di formica ispirò la sua carriera diverso tempo fa e oggi lo scienziato ha già subito più di 1.000 punture.

"Ero in Georgia e sono stato punto da una formica mietitrice ... Mi faceva davvero male, e ho pensato, 'Ow, chimica proprio qui'", afferma Schmidt. Questa esperienza ha avviato il chimico in un viaggio per cercare di capire la scienza dietro il veleno e il dolore. Queste esperienze professionali lo hanno portato a sviluppare la propria scala del dolore, nota come "Scala del dolore delle punture di insetto di Schmidt".

Nel'indice di dolore, "uno" misura come il morso più lieve, mentre "quattro" è il dolore più atroce. La scala include solo formiche, vespe e api. "Automaticamente, un 'uno' sarebbe una formica del fuoco", esordisce Schmidt. "Una specie di scossa elettrica acuta, penetrante, come una scarica elettrica ... Non è molto grave e dura un paio di minuti". Un 'quattro' - invece - è assolutamente debilitante, invalidante, ti spegne. È come se tutti i nervi si attivassero in tutto il tuo corpo allo stesso tempo. "La buona notizia è che non ci sono molti 'quattro'", rassicura il chimico. "Ce ne sono solo tre su 80".

Un "quattro" appartiene alla Paraponera clavata. "Ho passato 35 anni in giro per il mondo cercando di trovare qualche insetto che potesse competere con la Paraponera clavata". Il dolore è così terribile che le popolazioni locali la chiamano hormiga veinticuatro - cioè "formica 24 (ore)" - a causa del dolore provocato dal veleno iniettato dalla puntura, che dura appunto 24 ore ed è paragonabile al dolore provocato da un proiettile.

È importante far notare che Schmidt non cerca intenzionalmente di essere punto: le sue ferite sono per lo più casualità che accompagnano il lavoro. La sua ricerca sulla chimica del veleno, tuttavia, ha portato ad alcuni importanti usi pratici. Al centro del lavoro di Schmidt, inoltre, c'è un focus sulla protezione e la convivenza con il mondo degli insetti. "Vivono su questo pianeta proprio come noi", continua lo scienziato. "Fanno parte della Terra, proprio come lo siamo noi." Ogni insetto gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento del nostro ecosistema.

"I bombi impollinano i nostri pomodori, i nostri cetrioli e molte delle nostre altre piante che mangiamo come verdure", afferma infine Schmidt. "Sono importanti. Se tutti gli insetti sulla Terra morissero, molto presto la vita scomparirebbe".