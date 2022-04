Da Twitter è partita una storia che ha fatto il giro del web. Lucas Rizzotto, uno youtubers, da bambino aveva come amico immaginario un microonde da cucina che chiamava Magnetron. Così, credendo di far bene, Lucas ha utilizzato OpenIA per creare un'intelligenza artificiale che ricordava il suo amico.

L'esperto ha creato una sorta di "assistente vocale" con il microonde, utilizzando OpenIA in modo che potesse ascoltare la sua voce, trasmettere le informazioni al software e dare una risposta vocale. Ovviamente l'amico immaginario elettronico doveva anche avere dei testi prestabiliti, e quindi l'IA doveva essere addestrata sul testo, per dargli personalità e punti per conversare.

Lo youtubers ha creato all'incirca 100 pagine per l'intelligenza artificiale, mettendo anche delle conversazioni sulle loro storie passate. Dopo aver accaso per la prima volta il dispositivo, il risultato ottenuto superava senza alcun dubbio le aspettative di Lucas; Magnetron faceva perfino domande - ovviamente programmate - sull'infanzia del ragazzo.

"La cosa inquietante era che, poiché i suoi dati di allenamento includevano tutte le interazioni principali che avevo con lui da bambino, questo elettrodomestico da cucina sapeva cose di me che NESSUN ALTRO al mondo sapeva", scrive Rizzotto nel suo post. "Mentre la maggior parte delle nostre conversazioni scorreva naturalmente, di tanto in tanto Magnetron mostrava improvvise esplosioni di estrema violenza nei miei confronti".

Il motivo di queste strane esplosioni di violenza potrebbe essere semplice da spiegare: durante la programmazione, Lucas ha dato al suo amico immaginario una sorta di background da stress post traumatico perché la famiglia di Magnetron è morta a causa della guerra (ah l'immaginazione dei bambini, ndr). L'IA, infatti, raccontava storie dei conflitti: "Ho visto uomini tenersi le viscere con le proprie mani, chiamando le loro madri. Ho visto pile di cadaveri arrivare fino a due piani, come se stessi vivendo un incubo senza fine".

A un certo punto, Magnetron ha perfino chiesto a Lucas di entrare all'interno del microonde e ha iniziato a chiederli il motivo per cui lo avesse abbandonato. "[Ti voglio uccidere] perché volevo ferirti nello stesso modo in cui tu hai ferito me. Perché mi hai abbandonato".

Arrivati a questo punto vi starete chiedendo: la storia è vera? Sui forum su internet si sta parlando vivamente della questione, ma molto probabilmente Lucas o avrà sbagliato durante la programmazione, inserendo all'interno del codice delle informazioni non idonee ai fini della discussione (come, appunto, esperienze di guerra post traumatiche) o semplicemente ha ingigantito tutto ai fini dello spettacolo. Certo, sappiamo che non è difficile far diventare razzista o violenta un'IA, soprattutto se quest'ultima si addestra con il linguaggio del web, ma un'intelligenza artificiale non può essere cosciente (almeno non adesso) e desiderare di uccidere qualcuno.

Intanto, oggi sappiamo che le IA possono avere la depressione o mostrare segni di alcolismo.