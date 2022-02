Quest'uomo rimane bloccato nel deserto e scappa trasformando la sua auto in una moto

Un ex elettricista, che non si chiama Mc Giver, ma Emile Leray, 20 anni fa rimase bloccato nel bel mezzo del deserto marocchino vicino a una città chiamata Tan-Tan. L'uomo era tutto solo in mezzo al nulla e a fargli compagnia aveva soltanto la sua auto, una vecchia Citroën 2CV ormai fuori uso... che ha utilizzato lo stesso per tornare a casa.

È nei momenti di difficoltà che l'ingegno degli uomini riesce a dare il meglio di sé. La sua macchina, dopo aver colpito una grossa roccia, aveva l'asse anteriore e il telaio ormai fuori uso; il villaggio più vicino era lontanissimo dalla sua destinazione (32 chilometri) e la morte per disidratazione si avvicinava sempre di più, minuto dopo minuto (a proposito, come fa il dromedario a sopravvivere senza bere?).

Cosa fare? Emile Leray decise così di trasformare la sua auto in una moto. No, non era un allucinazione data dal forte caldo, ma un'idea lucidissima che si è rivelata essere vincente. Fortunatamente per lui, l'ex elettricista non era uno sprovveduto e, poiché conosceva molto bene le zone circostanti in cui era già stato diverse volte, aveva portato con sé alcune provviste.

Innanzitutto rimosse il telaio della sua auto per crearsi un rifugio durante la notte. Impiegando 12 giorni e 11 notti per la costruzione della sua moto, Leray utilizzò l'asse del veicolo, due ruote, le sospensioni ed il motore della sua Citroën 2CV. Alla fine, contro tutte le aspettative, il veicolo riuscì a partire e porto l'avventuriero fino a casa sua, in Francia.

Leray è un grande inventore e negli anni, dopo la sua (dis)avventura, ha costruito molte cose completamente da zero. "Mi manca solo un aeroplano" disse qualche tempo fa; un primato che è stato ottenuto da Martin Phillips, che ha costruito da zero un aeroplano della seconda guerra mondiale.