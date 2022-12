Uomo ritrovato vivo 15 ore dopo essere caduto in mare da una nave da crociera

Un uomo, dopo essere caduto da una nave da crociera, è stato ritrovato vivo nel Golfo del Messico dopo 15 ore che si trovava in acqua. La scoperta e il salvataggio sono stati resi possibile grazie alla tecnologia utilizzata durante la ricerca. Una grande dimostrazione di come, alle volte, il progresso possa salvare la vita!

Dopo che la sorella dell'uomo non ha visto il fratello rientrare nella sua cabina in tarda notte, ha subito dato l'allarme che è stato segnalato immediatamente alla guardia costiera. Quest'ultima ha inviato delle barche e un aereo di sorveglianza Ocean Sentry per andare alla ricerca dell'uomo di 28 anni (alle volte i droni salvano la vita).

I filmati (come quello che potrete osservare qui sopra) mostrano le telecamere che sono riuscite a rilevare l'uomo nell'acqua, mentre un equipaggio di elicotteri Jayhawk è stato in grado di recuperarlo con successo. Sebbene non si sappia esattamente per quanto tempo l'uomo sia rimasto in acqua, sono trascorse circa 32 ore dalla sparizione al salvataggio.

Tuttavia i soccorritori stimano che lo sfortunato "soggiorno" in acqua sia durato all'incirca 15 ore. Dopo il salvataggio, il passeggero è stato portato all'aeroporto di New Orleans per ricevere cure mediche e, sebbene abbia mostrato segni di ipotermia e disidratazione, sembra essere rimasto stabile.

"C'è voluto un totale sforzo di squadra da parte degli osservatori della Guardia Costiera, degli equipaggi di risposta e dei nostri partner marittimi professionisti che operano nel Golfo del Messico per localizzare l'individuo scomparso e portarlo in salvo", ha dichiarato infine Seth Gross, coordinatore della missione di ricerca e salvataggio del settore New Orleans, in una dichiarazione.