Un uomo è riuscito a domare l'incendio di casa sua... grazie alla birra light

Un uomo della California, Chad Little, ha rischiato la vita per spegnere un incendio a casa sua... armato solamente di una confezione di 30 Bud Light, una birra analcolica. Le fiamme si sono propagate a causa degli incendi che stanno bruciando il paese (fino a quel momento, infatti, sono stati bruciati circa 120.000 ettari).

Little e la sua famiglia si erano preparati alla possibilità che gli incendi raggiungessero la loro casa, così avevano già fatto le valigie. Tuttavia, quando il primo incendio ha raggiunto la loro proprietà, il capo famiglia ha rifiutato di andarsene. A peggiorare le cose in quel momento è stata la mancanza di acqua, poiché era stata inspiegabilmente chiusa nella zona.

Così, dopo che il panico stava per bloccare l'uomo, Little decise di dirigersi verso la sua officina in garage per cercare qualche arma in grado di sconfiggere le pericolose fiamme. Fortunatamente al suo interno trovò una confezione completa da 30 di birra Bud Light, che decise di utilizzare per spegnere le fiamme.

Le lattine di birra hanno domato l'incendio abbastanza a lungo fino a quando un camion dei pompieri non è passato dal quartiere e Little è stato in grado di ottenere aiuto dai professionisti... riuscendo a salvare casa sua. Oggi, una settimana dopo lo "scontro a fuoco" di Little, l'entità degli incendi in questa zona della California è chiara: più di 900 case sono state distrutte insieme a 142.375 ettari di terra. Almeno cinque persone, inoltre, sono state uccise.