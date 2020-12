Un uomo è riuscito a salvare un elefantino grazie alla rianimazione cardiopolmonare

Un video virale sta facendo il giro del mondo: un soccorritore (Mana Srivate) che è riuscito a rianimare con successo un cucciolo di elefante usando la rianimazione cardiopolmonare (RCP) dopo che l'animale è stato colpito da una motocicletta. Tutto questo è avvenuto in Thailandia, nella provincia sud-orientale di Chanthaburi.

Il salvataggio è avvenuto in modo incredibile: Mana ha dovuto localizzare il cuore dell'elefante sulla base della posizione del cuore umano e di un video clip che ha visto online. Successivamente, il soccorritore ha eseguito tutte le tecniche necessarie per la rianimazione. Il risultato potrete vederlo nel video allegato nella notizia.

Per rianimare una creatura del genere, nel libro "Zoo Animal and Wildlife Immobilization and Anesthesia", l'autore Søren Boysen, professore di scienze cliniche e diagnostiche veterinarie presso l'Università di Calgary in Alberta, Canada, suggerisce di posizionare l'animale sul lato destro e, se il peso della creatura è compreso in un intervallo da 10 a 100 chilogrammi, eseguire compressioni simili a quelle che si farebbero su un essere umano.

Ovviamente, se l'elefante fosse stato più grande sarebbe stato un problema. Per gli animali di oltre 250 kg, Boysen ha indicato - almeno nei cavalli - che la tecnica più consona è quella di lasciarsi cadere da una posizione eretta o accovacciata e colpendo il petto della creatura con un ginocchio, secondo uno studio pubblicato nel 1993 nell'Equine Veterinary Journal.

Fortunatamente, alla fine della storia, l'elefantino (che non ha subito ferite gravi) si è potuto ricongiungere con la madre. Tutto è bene quel che finisce bene.