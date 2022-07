Quando l'uomo sbarcò sulla Luna in pochi erano contenti: alcune curiosità

Fra pochi giorni si celebrerà l'onomastico di un giorno che ha segnato la storia non solo dell'America ma di tutta l'umanità. Parliamo del 20 Luglio 1969 ovvero del primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Tuttavia, a distanza di anni, possiamo effettivamente affermare che la popolazione di quegli anni fosse realmente entusiasta di questa missione?

Ad oggi gli studiosi affermano che in quell'epoca a seguito dell'assassinio di Kennedy, le due fazioni politiche che si succedettero alla Casa Bianca, erano forti sostenitori e promulgatori dello sbarco lunare che, tuttavia, a quanto pare sembrerebbe invece non aver entusiasmato nemmeno la metà del popolo americano.

Si tratta infatti di anni molto particolari, segnati dalla guerra in Vietnam, dagli assassini politici e dalle grandi rivolte antirazziali. Tutti, o perlomeno più della metà, si domandavano quindi che senso avesse provare ad arrivare sulla Luna, piuttosto che far fronte tentando di risolvere ciò che sul nostro pianeta non andava nel verso giusto.

Ciò è dimostrato dai sondaggi effettuati nel corso degli anni. In quelli del 1964 solo il 26% si dichiarava favorevole e all'indomani della missione Apollo 11 solo il 39% dei voti sembravano consentire la missione. Dobbiamo aspettare il 1989 per osservare una percentuale fra i consensi superiore alla metà della popolazione e nello specifico pari all 77%.

Inoltre, lo scetticismo non aleggiava solo fra i cittadini ma anche nella stessa comunità scientifica, impaurita dal fatto che i fondi assegnati alla NASA (all'epoca il 4.4% della spesa federale) potessero essere sottratti ad altri importanti settori della ricerca.

A distanza ormai di tanti anni possiamo di certo affermare che nonostante dubbi e perplessità, ben 600 milioni di persone quel 20 Luglio 1969 si trovavano davanti dei televisori pronti a guardare lo sbarco sulla Luna di Neil Armstrong, evento che, non ha solo unito un'intera comunità ma, ha anche dato il via a decenni di sviluppo e innovazione nei campi della scienza e della tecnologia.