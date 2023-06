Un uomo è scappato dal morso letale di un coccodrillo, ed ecco come ci è riuscito

Il morso di un coccodrillo è il più potente tra gli animali che ci sono sulla Terra, ma recentemente Marcus McGowan - che stava facendo snorkeling a 40 chilometri dalla costa di Cape York, nel Queensland, in Australia - ha subito un attacco alle spalle proprio da questa creatura. Sembrava la fine della sua storia, ma è riuscito a scappare.

"Sono stato in grado di aprire le sue mascelle quel tanto che basta per tirarmi fuori la testa", ha affermato McGowan in una dichiarazione rilasciata dal Cairns and Hinterland Hospital and Health Service. "Il coccodrillo ha quindi tentato di attaccarmi una seconda volta, ma sono riuscito a respingerlo con la mano destra, che è stata poi morsa dal coccodrillo."

L'uomo è stato ricoverato a seguito di lacerazioni del cuoio capelluto e ferite da morso sulla testa e sulla mano, ma visto che si è scontrato con uno dei predatori più forti del nostro pianeta è stato davvero fortunato. "In generale è sorprendente che McGowan sia sopravvissuto", afferma Paul Gignac, un ricercatore anatomico dell'Università dell'Arizona. I coccodrilli "non sono noti per lasciarsi andare una volta che si aggrappano."

Le creature di solito attuano quella che viene chiamata in gergo "rotolata della morte", in cui i coccodrilli si attorcigliano violentemente nell'acqua mentre trattengono la loro preda. Il rettile morde la preda, gira su se stesso, contorcendo l'arto ed è capace di staccare qualsiasi parte del corpo... allora come ha fatto McGowan a sopravvivere?

Il coccodrillo - lungo circa 2-3 metri - era fosse troppo giovane o non aveva una posizione ottimale per iniziare a rotolare. Inoltre la creatura potrebbe non essere stata in grado di avvolgere l'intera mascella attorno a McGowan, ma solo la punta del muso che avrà in genere una forza del morso inferiore di circa il 40%.

L'attacco di queste creature è feroce ma non dura molto. "Un uomo adulto con adrenalina potrebbe - in quella situazione - aprire una morsa da 100 chilogrammi essenzialmente", afferma infine Gignac. "Penso che sarebbe difficile ma quando non hai davvero altra scelta ci provi."