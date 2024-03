Aveva continuamente mal di testa, si fa controllare e scopre una sconvolgente verità

I parassiti sono organismi molto subdoli, che possono anche provocare danni molto gravi ai delicati sistemi del nostro corpo. A ribadirlo è un nuovo caso proveniente direttamente dagli USA, che sta facendo particolarmente discutere negli ultimi giorni i maggiori esperti di parassitologia del mondo.

Questo cittadino statunitense, residente in Florida, da parecchi mesi soffriva di forti emicranie, che non riusciva minimamente a gestire neppure con i comuni analgesici che si utilizzano in queste situazioni. In un primo momento ha temuto che soffrisse di una particolare forma tumorale, in grado persino di provocare nel tempo delle allucinazioni, ma dopo aver seguito i consigli dei suoi medici ha scoperto che la causa di questo malessere era molto più banale e meno "minacciosa" del previsto, seppur fosse altrettanto preoccupante.

Sottoponendosi ad una TAC, l'uomo ha scoperto che il suo cervello era stato attaccato da diverse ciste di tenia del maiale, nota alla scienza anche come Taenia solium o verme solitario, un parassita che di solito si ingerisce involontariamente mangiando carne poco cotta. Incistandosi, questi vermi avevano provocato dei piccoli danni alla struttura del suo cervello.

Solitamente, però, quando un paziente mangia della carne infetta, questi parassiti finiscono nell'intestino tenue, attivandosi grazie alla presenza degli acidi prodotti dal nostro stomaco. In quel momento cominciano a svilupparsi gli embrioni, rubando dal nostro sistema digerente parte dei nutrienti che abbiamo digerito. In questo caso invece, le tenie si erano spostate misteriosamente nel sistema nervoso, provocando le emicranie che avevano portato l'uomo in ospedale. Un evento molto raro, che avviene raramente negli Stati Uniti e che viene definito dalla scienza come neuro cisticercosi da Taenia solium.

Questa scoperta ha fatto subito molto scalpore negli ambienti accademici, tanto che nell'arco di alcune settimane alcuni esperti hanno contattato il paziente per proporgli di partecipare ad un nuovo studio. Gli esiti di questa indagine hanno permesso agli scienziati di capire che probabilmente l'uomo aveva ingerito delle tenie trangugiando della pancetta poco cotta e di essersi a sua volta auto infettato per via della sua poca igiene.

Non lavandosi le mani dopo essere andato in bagno, aveva infatti ingerito in un secondo momento alcune delle uova di tenia che erano state eliminate dal suo intestino, che una volta trovatisi nel suo organismo si erano schiuse. Una volta nati, le piccole tenie si erano fatti strada fino al suo cervello, scambiandolo per della carne di maiale, per incistarsi e completare il loro ciclo vitale. Infatti, nella normalità, una volta espulse queste uova sarebbero dovute finire nel terreno, per poi essere ingerite dai maiali, il cui stomaco è il luogo preferito da questi parassiti per schiudersi.

Oggi il paziente sta molto meglio, tramite una terapia antinfiammatoria, ma i medici sottolineano l'importanza dell'igiene per non soffrire di neuro cisticercosi, che può provocare paralisi, allucinazioni, epilessia e malessere. Di solito le tenie affliggono le popolazioni più povere del mondo, talmente povere da non potersi permettere il fuoco con cui cucinare la carne.

Su Apple USB-C Power Adapter 20W White è uno dei più venduti di oggi.