Oltre che per l'uomo, le sigarette sono altamente nocive anche per la Terra. Ecco perché

Lo sappiamo tutti: fumare fa malissimo all'uomo (anche se non è mai troppo tardi per smettere). Indirettamente, inoltre, il fumo fa male anche all'ambiente. In che modo? Ogni anno vengono prodotte circa 6 trilioni di sigarette. Di queste, 680 milioni di tonnellate di mozziconi vengono buttati nell'ambiente. Ed è solo l'inizio.

Le cicche di sigaretta sono la spazzatura più gettata al mondo (rappresentano il 30% del totale) ed inquinano, sopratutto, le coste. Secondo uno studio, infatti, il 74.1% dei fumatori ha gettato - almeno una volta - un mozzicone di sigaretta a terra o dal finestrino di una macchina.

La maggior parte dei filtri sono realizzati in acetato di cellulosa, un tipo di plastica. Ci vogliono 20 anni per decomporsi e diventare microplastica. La composizione delle resine del tabacco, che si depositano sul filtro, comprende oltre 3.5 mila sostanze chimiche (tra cui alluminio, bromo, cromo, rame, ferro, piombo, manganese, nichel, stronzio, titanio, zinco, cadmio, mercurio, arsenico), molte delle quali sono tossiche per i pesci e cancerogeni per l'uomo. Un mozzicone di sigaretta in un litro di acqua è sufficiente per uccidere tutti gli organismi viventi presenti in 48 ore.

La sola produzione dei filtri, inoltre, porta a emissioni annuali di oltre 61 milioni di tonnellate di gas nell'atmosfera. Mentre la produzione annuale di tabacco produce quasi 84 milioni di tonnellate di gas serra. Le stesse emissioni annuali del Perù o di Israele.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato un rapporto di 72 pagine sul tabacco e il suo impatto ambientale. Oltre ad uccidere 7 milioni di persone al mondo ogni 365 giorni, ogni anno vengono utilizzate 11.4 milioni di tonnellate di legname solo per l'essiccazione del tabacco. In poche parole, ogni 300 sigarette prodotte nel mondo, un albero viene bruciato. Inoltre, ogni anno, il fumo delle sigaretta porta nell'atmosfera 3-6 mila tonnellate di formaldeide, 17-47 mila tonnellate di nicotina e 3-5 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

Fumare fa male, sia all'uomo che alla Terra. Non per niente il governo dell'Hawaii ha deciso di proibire l'acquisto di sigarette fino ai 30 anni.