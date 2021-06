Un uomo è sopravvissuto all'attacco di un grande squalo bianco

Senza alcun dubbio gli squali bianchi sono degli avversari terribili che nessuno vorrebbe mai incontrare: un confronto faccia a faccia con questa creatura porterà la maggior parte delle volte a morte certa per l'essere umano... ma non sempre, così come ci racconta questa incredibile storia avvenuta il 26 giugno scorso.

Al largo della Grey Whale Cove State Beach nella contea di San Mateo, in California, un uomo di 35 anni stava tranquillamente nuotando in acqua quando, all'improvviso, uno squalo bianco di 1,8-2,5 metri ha morso la gamba destra del nuotatore. Il morso era grave, ma fortunatamente il bagnante è riuscito a raggiungere la riva.

A soccorrere prima di tutti l'uomo è stato un pescatore di nome Thomas Masotta, che ha subito legato la gamba con un laccio emostatico di fortuna e ha chiamato l'ambulanza. Come mai lo squalo bianco non ha completato l'opera? Contrariamente a quello che si pensa (o si vede nei film) questa creatura non ha alcun interesse verso gli esseri umani, che non sono neanche il loro "alimento" preferito.

Quando lo squalo si sarà reso conto della preda, infatti, potrebbe aver subito mollato la presa. Tornando al bagnante, i paramedici hanno subito portato l'uomo morso all'unità traumatologica del San Francisco General Hospital. Sebbene sia stato affermato che l'uomo si trovasse inizialmente in "condizioni gravi", è stato dimesso dall'ospedale lo stesso giorno.

Nonostante eventi del genere siano terribili, non sono comuni e morire è ancora più raro. Le probabilità di morte per attacco di uno squalo sono di 1 su 3,75 milioni.