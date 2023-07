Uomo sopravvive 2 mesi in mezzo al mare con il suo cane, ma come ha fatto?

Tim Shaddock è un marinaio australiano di 51 anni che è sopravvissuto per due mesi in mare aperto con la sola compagnia del suo cane Bella. La loro avventura ha avuto inizio quando una tempesta ha colpito la loro barca durante il viaggio dal Messico alla Polinesia Francese, che ha lasciato l'uomo e la creatura tutti soli in mezzo all'acqua.

Shaddock è riuscito a sopravvivere bevendo acqua piovana e mangiando pesci crudi che riusciva a catturare con l'attrezzatura da pesca della barca. Inoltre, è riuscito a creare un riparo con il telone della barca, proteggendosi così dall'esposizione al sole e al freddo, due dei maggiori pericoli per chi si trova in situazioni di sopravvivenza estrema.

Quanto tempo può sopravvivere un uomo senza acqua? Secondo uno studio, un individuo può resistere senza cibo e acqua per un periodo che va dagli 8 ai 21 giorni, mentre la sopravvivenza può estendersi fino a due mesi se l'assenza riguarda solo il cibo. Tuttavia, queste stime possono variare a seconda dell'età, della salute dell'individuo e delle condizioni ambientali.

Ad esempio, nel 1979, un ragazzo di 18 anni di nome Andreas Mihavecz è sopravvissuto 18 giorni in una cella di polizia in Germania senza acqua né cibo. In questo caso il marinaio è stato baciato dalla dea della fortuna, poiché è stato dissetato dalla poca acqua piovana che è riuscito e recuperare trovandosi sull'imbarcazione.

Di storie del genere il web ne è pieno, come l'uomo sopravvissuto per due mesi dentro la sua auto e un altro naufrago che si è nutrito solo di ketchup per tre settimane.