Quest'uomo ha trovato una sorpresa mortale nel suo uovo di Pasqua!

Sebbene Pasqua sia passata da un po’, c’è chi non si stancherebbe mai delle uova di cioccolato. In Australia, ciò che Paul Barltrop ha trovato all’interno del suo, l’ha lasciato letteralmente scioccato. Perché? Ha scoperto che si trattava di una smerigliatrice angolare! Sì, esatto, avete letto bene!

Secondo l’uomo, l’uovo in questione è stato acquistato in un supermercato locale da qualcuno che, aprendolo, avrebbe inserito al suo interno l’originalissima sorpresa. Il tutto sarebbe stato fatto così meticolosamente che Barltrop non si è accorto di nulla, perché l’uovo era stato richiuso come fosse appena uscito dalla filiera produttiva.

Ma come è potuto succedere? Tutti hanno provato a giustificare l’accaduto come uno scherzo di cattivo gusto che, per quanto sorprendente, avrebbe potuto rappresentare un grande pericolo. Lo strumento, infatti, è utile a tagliare e levigare il metallo, e può essere imprudente maneggiarlo senza alcuna esperienza o conoscenza.

Gli esperti hanno commentato la vicenda dichiarando che la smerigliatrice avrebbe potuto provocare lesioni gravi e permanenti come tagli, abrasioni o anche l’amputazione di un dito. Inoltre, anche per chi si trova nelle vicinanze il rischio è che possa esser raggiunto da scintille e detriti che volano in aria durante l’utilizzo dell’arnese.

Malgrado la Pasqua turbolenta, però, il signor Barltrop ha preso con filosofia la sua strana scoperta ed ha affermato che avrebbe restituito la smerigliatrice alla polizia locale. L’episodio ci permette di riflettere sulle conseguenze che può causare un semplice scherzo. La vita ci riserva continuamente delle sorprese, l’importante è saperne cogliere il significato!