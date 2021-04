Un uomo va a fare la spesa e, dopo 10 minuti, trova la sua auto invasa da 15.000 api

Immaginate la scena: avete posteggiato la vostra auto nel parcheggio del vostro supermercato di fiducia e vi accingete tranquillamente a fare la spesa settimanale, ritornate - dopo all'incirca 10 minuti - e vedete che c'è qualcosa che non va nella vostra macchina... migliaia di api all'interno della vettura.

Potrebbe sembrare uno scherzo o una barzelletta, ma quanto è stato riportato è tutto vero ed è realmente successo. Dopo essere stato a fare compere, infatti, un uomo - di cui l'identità è rimasta sconosciuta - del New Mexico è tornato in macchina e ha visto ben 15.000 api "conquistare" il sedile posteriore della sua auto.

Secondo quanto riportano le autorità, l'uomo aveva lasciato il finestrino abbassato e, al ritorno, spaventato non ha potuto far altro che chiamare il 911. Arrivati sul posto, un parcheggio del supermercato Albertsons, i vigili del fuoco hanno cercato di trasferire tutte le api altrove, così da poter restituire la vettura al suo proprietario.

Cos'è successo? È comune in questo periodo che le api inizino a cercare un nuovo luogo per costruire il nido, capitanate ovviamente dall'ape regina. Sfortunatamente per l'uomo, e la sua auto, gli insetti avevano trovato il luogo perfetto per nidificare. Gli esperti hanno sistemato il tutto in 20-30 minuti, cercando di non far male a nessuna ape.

Insomma, sicuramente il proprietario della macchina si ricorderà a lungo di quanto accaduto e, soprattutto, da adesso in poi chiuderà ogni finestrino prima di lasciare la sua auto.