Un uomo che spreca un'ora del suo tempo non ha scoperto valore della vita: chi lo disse?

La famosa frase "L'uomo che osa sprecare anche un'ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita", fu detta dal famosissimo Charles Darwin.

Chi è Charles Robert Darwin? Per chi non lo conoscesse è stato un famoso biologo, meglio conosciuto per i suoi contributi alla scienza dell'evoluzione. La sua affermazione che tutte le specie di vita siano discese nel tempo da antenati comuni è ora ampiamente accettata e considerata un concetto fondamentale nella scienza.



In una pubblicazione congiunta con Alfred Russel Wallace, Darwin introdusse la sua teoria scientifica secondo cui questo modello ramificato di evoluzione è il risultato di un processo che ha chiamato "selezione naturale", in cui la lotta per l'esistenza ha un effetto simile alla selezione artificiale coinvolta nell'allevamento selettivo.



Il biologo è stato descritto come una delle figure più influenti della storia umana, e fu onorato dalla sepoltura nell'Abbazia di Westminster. Darwin pubblicò la sua teoria dell'evoluzione con prove convincenti nel suo libro - risalente all'ormai lontano 1859 - sull'origine delle specie. Entro il 1870, la comunità scientifica e la maggioranza del pubblico istruito avevano accettato l'evoluzione come un dato di fatto... anche se ovviamente ci volle più tempo per divulgarlo a tutti.



Ancora oggi, dopo 140 anni dalla sua morte, le sue teorie vengono confermate.