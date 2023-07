Uomo stabilisce nuovo record mondiale di sprint.. mentre era in fiamme

Jonathan Vero, un pompiere e stuntman di 39 anni con base a Lille, in Francia, ha una passione per il fuoco (visto il suo lavoro non era difficile da intuire). Questa passione l'ha portato a stabilire due record mondiali: lo sprint più veloce su 100 metri e la corsa più lunga, entrambi mentre era in fiamme.

"Non ho paura del fuoco", ha dichiarato la "torcia umana" al Washington Post. "Amo il fuoco. Per me è una passione." Vero ha corso i 100 metri in fiamme in soli 17 secondi, battendo il precedente record di 24,58 secondi. Inoltre, ha corso per un totale di 272,25 metri avvolto dal fuoco, superando il precedente record di 204,23 metri.

Questi primati sono stati stabiliti nel settembre 2022, ma Vero ha ricevuto i suoi certificati ufficiali dal Guinness solo la scorsa settimana. Tutto è stato fatto intenzionalmente, mentre il pompiere indossava tre strati protettivi. Il primo consisteva in pantaloni da tuta e una maglietta a maniche lunghe resistenti alle fiamme, entrambi coperti da un gel speciale.

Sopra, indossava una tuta intera, anch'essa spalmata di gel per gestire le fiamme, e ha messo una maschera sul viso. Per finire, l'uomo ha indossato la sua immancabile tuta antincendio, compresa di guanti e stivali. Nonostante l'ingombrante attrezzatura, la velocità e la distanza che ha percorso sono ancora più impressionanti.

Nonostante tutte queste precauzioni, Vero si è comunque ferito, bruciandosi la schiena e i muscoli posteriori della coscia, ma che fortunatamente sono guarite in pochi giorni. A proposito, sapete che i pompieri utilizzano l'acqua bagnata per spegnere gli incendi? Sì, anche questo è tutto vero.