Quest'uomo ha fatto svuotare una diga per recuperare il suo Samsung Galaxy S23 Ultra

Se avete letto la nostra recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra, saprete già che il top di gamma di Samsung è uno degli smartphone più performanti (e più costosi!) sul mercato. Immaginate di possedere un device del genere e che, durante una passeggiata, quest'ultimo cada improvvisamente sul fondo di una diga. Che cosa fareste?

Siamo certi che molti si rassegnerebbero e deciderebbero di acquistare un nuovo smartphone. Rajesh Vishwas, invece, ha fatto svuotare la diga per recuperare il suo amato telefono. Sì, avete capito bene: Vishwas, un ufficiale locale del Governo di Nuova Delhi, ha fatto drenare l'intera diga di Kerkatta, nello Stato del Chhattisgarh, per riavere il suo smartphone.

Il drenaggio ha comportato lo sversamento di milioni di litri di acqua su un territorio di circa 600 ettari di terreno coltivabile. Se state urlando allo spreco, non siete i soli: anche il dipartimento di protezione ambientale di Kerkatta ha cercato di fermare Vishwas, che però ha spiegato che l'acqua drenata, ormai andata perduta, era inutilizzabile per l'irrigazione o per il sostentamento degli abitanti della zona. Nonostante ciò, pare che le autorità indiane abbiano aperto un'indagine nei confronti di Vishwas.

A peggiorare la situazione dell'ufficiale governativo indiano vi sarebbe anche il racconto di come Vishwas avrebbe fatto cadere lo smartphone nella diga: l'incidente, infatti, si sarebbe verificato mentre l'uomo stava cercando di farsi un selfie davanti all'imponente costruzione. Dopo la caduta del Galaxy S23 Ultra, Vishwas avrebbe chiesto l'intervento di una squadra di sommozzatori: una volta che anche questi si sono rivelati incapaci di ritrovare il telefono smarrito, è stato dato il via allo sversamento delle acque.

Alla fine, comunque, al danno si è aggiunta la beffa: spiega infatti Al Jazeera che, anche dopo aver svuotato la diga, il Galaxy S23 Ultra di Vishwas non è stato trovato, e probabilmente ora si trova da qualche parte sul territorio inondato. Chissà se funziona ancora.