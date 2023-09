Quest'uomo è stato trafitto con un'asta alla testa ma è sopravvissuto, ecco come

In un pomeriggio del 1848, un uomo di nome Phineas P. Gage, caposquadra di una costruzione ferroviaria, si ritrova coinvolto in un incidente che sarebbe stato fatale il 99% delle volte, ma si è invece trasformato in un vero e proprio evento storico per la medicina.

Mentre Gage stava comprimendo della polvere esplosiva in un foro con una barra di ferro, un'esplosione prematura lancia la barra attraverso la sua guancia sinistra, il cervello e fuori dalla parte superiore del cranio, atterrando a diversi metri di distanza. Incredibilmente, il lavoratore non solo sopravvive all'incidente, ma è anche in grado di parlare con il dottor John Harlow, il medico sul posto, con una straordinaria lucidità.

La storia però non finisce qui; il vero colpo di scena arriva quando i colleghi e gli amici di Gage iniziano a notare cambiamenti radicali nel suo comportamento e nella sua personalità. Questo incidente ha offerto ai medici un'occasione unica per esplorare la relazione tra mente e cervello, una connessione che fino a quel momento era stata poco compresa.

Harlow osserva che Gage - dopo l'incidente - "non era più Gage", una trasformazione che si scoprirà essere il risultato di danni a una parte del lobo frontale del cervello. Questa scoperta avrebbe poi ispirato una delle terapie più controverse nella storia della medicina: la lobotomia frontale. Nella metà del 1900, decine di migliaia di lobotomie saranno poi eseguite in tutto il mondo.

Chi avrebbe mai pensato che un incidente così catastrofico avrebbe aperto la porta a un intero ramo di interventi neurologici?