Quest'uomo trascorrerà 100 giorni sott'acqua in nome della scienza

Joseph Dituri, ingegnere biomedico e veterano della Marina degli Stati Uniti, dall'1 marzo si trova sott'acqua in nome della scienza. L'impresa, se dovesse riuscire, supererà anche l'attuale record mondiale di tempo trascorso sott'acqua, stabilito da due biologi del Tennessee nel 2014 che sono rimasti qui per 73 giorni.

Ovviamente lo scienziato non rimarrà all'interno dell'acqua per 100 giorni, ma vivrà nell'hotel Jules’ Undersea Lodge in Key Largo, in Florida, che si trova a 9 nove metri di profondità sotto il livello dell'acqua fino al 9 giugno. Dituri, infatti, sta studiando gli effetti del vivere in un ambiente ad alta pressione per un lungo periodo.

"Il corpo umano non è mai stato sott'acqua così a lungo, quindi sarò monitorato da vicino", afferma lo scienziato in un comunicato stampa. "Questo studio esaminerà ogni modo in cui questo viaggio ha un impatto sul mio corpo, ma la mia ipotesi è che ci saranno miglioramenti alla mia salute a causa dell'aumento della pressione."

Dituri, prima della sua impresa, è stato sottoposto a test psicosociali, psicologici e medici, inclusi esami del sangue, ultrasuoni, elettrocardiogrammi e test sulle cellule staminali. Quest'ultimi saranno condotti anche dopo la fine della sua impresa e dovrà sottoporsi persino durante - in questo modo i medici terranno sotto controllo le sue condizioni.

Insomma, staremo a vedere quali saranno i risultati di questa avventura sottomarina.