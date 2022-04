Un uomo in Ucraina sta monitorando i movimenti delle truppe russe con i suoi AirPods

La guerra che si sta combattendo in Ucraina, a seguito dell’invasione russa, è stata più volte definita “ibrida”, in quanto non si sta combattendo solo sul campo ma anche con i nuovi mezzi tecnologici. Un uomo ucraino ha dimostrato come tale etichetta sia quanto mai corretta, in quanto sta monitorando le truppe con le AirPods.

Vitaliy Semenets è uno dei tanti uomini a cui le truppe russe hanno saccheggiato la casa nei pressi di Kiev. Tra gli oggetti rubati figurano anche le sue AirPods, che ovviamente sono collegate al network Dov’è di Apple. Da quando l’ha scoperto, Vitaliy sta utilizzando la funzione di localizzazione per monitorare i movimenti delle truppe e seguire la loro ritirata nell’est del paese.

Semenets infatti ha avuto modo di seguire tutti i movimenti del battaglione responsabile del saccheggiamento di casa sua: tramite l’app per il suo smartphone ha seguito i suoi auricolari mentre venivano portati oltre il confine in Bielorussia, a Gomel. La scorsa settimana le AirPods hanno raggiunto Belgorod, una città in Russia dove Putin sta radunando le truppe in vista dell’assalto al Donbass.

Si tratta di dati molto preziosi, che Semenets ha pubblicato sul suo account Instagram per metterli a disposizione delle truppe ucraine.

Insomma, mentre Dov’è per AirPods è diventato il peggior nemico dei rivenditori d’usato, in Ucraina si sta rivelando un prezioso alleato.