Un uomo ha usato un meteorite come fermaporta per oltre 30 anni

Quando nel 1988 David Mazurek acquistò la sua fattoria, in Michigan, il vecchio proprietario gli mostrò una strana roccia che veniva usata per bloccare la porta di un capannone. L’uomo rivelò che si trattava di un meteorite precipitato nella sua proprietà una cinquantina di anni prima.

Una volta acquistata la fattoria, a Mazurek venne concesso di tenere la singolare pietra. Il nuovo proprietario continuò a usarla come fermaporta per oltre trent'anni, tranne nelle occasioni in cui i suoi figli la portavano a scuola per mostrarla agli amici. Poi, negli ultimi anni, Mazurek sentì di alcune persone che facevano una fortuna vendendo i meteoriti ai musei oppure a facoltosi collezionisti. Così, si decise di far valutare quel vecchio fermaporta.

La roccia è stata portata all’attenzione di Mona Sirbescu, geologa della Central Michigan University, che ha subito capito che si trattava di un reperto incredibile. L'oggetto è infatti un meteorite metallico di oltre 10 chilogrammi, ancora più grande del meteorite recentemente ritrovato in Antartide.

Alla fine, Mazurek ha venduto il suo meteorite all'Abrams Planetarium, destinando il 10% del ricavato al dipartimento di scienze della terra e dell'atmosfera della Central Michigan University.

Il prezzo? 75.000 dollari. Non male per un vecchio fermaporta.