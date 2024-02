Uomo viene morso da un Mostro di Gila e perde la vita, ecco di che si tratta

A Denver, Colorado, una vicenda tanto tragica quanto insolita ha scosso la comunità: Christopher Ward, trentaquattrenne appassionato di rettili, ha perso la vita in circostanze strazianti, vittima dell'amore per i suoi insoliti animali domestici, due Mostri di Gila di nome Winston e Potato.

Nonostante la legge del Colorado proibisca la detenzione di questi lucertoloni velenosi, Ward aveva scelto di vivere con questi esemplari, ignaro del fatale destino che lo attendeva. Il dramma si è consumato il 12 febbraio, quando Winston ha affondato i suoi denti nell'uomo, innescando una reazione a catena di sintomi devastanti che hanno condotto Ward all'ospedale, dove, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarlo, è stato dichiarato deceduto il 16 febbraio.

I Mostri di Gila, creature affascinanti che possono raggiungere i 56 centimetri di lunghezza. La loro difesa risiede nella capacità di mordere e iniettare la dose letale attraverso denti scanalati, un meccanismo unico che può risultare in attacchi prolungati e dolorosi (ecco come apparivano gli antenati dei rettili).

Nonostante il veleno di questi animali non sia generalmente letale per l'uomo, l'assenza di un antiveleno specifico rende ogni morso una potenziale minaccia. Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla legalità della detenzione di animali esotici, spingendo a riflettere sui rischi che comporta vivere a stretto contatto con specie non domestiche.

Nel frattempo, Winston e Potato sono stati affidati alle cure del Colorado Parks and Wildlife, con l'intenzione di trovare loro una nuova casa in un parco animale del South Dakota, non prima però di sottoporli a studi approfonditi all'Università del Northern Colorado, nella speranza di svelare i misteri dietro la morte di Ward.

Nel frattempo, l'invasione di rettili e anfibi ha un costo incredibile.