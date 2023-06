Uomo viene punto da 250 'api assassine' insieme, ecco le conseguenze

John Fischer, un uomo di 60 anni dell'Arizona, era a passeggio nel suo quartiere insieme al suo cane quando, improvvisamente, è stato attaccato da più di 250 api. John era in sedia a rotelle e, mentre stava per sfuggire all'assalto, è caduto ed è stato travolto dagli insetti.

Dopo essere stato portato in ospedale, i medici hanno riportato di aver rimosso più di 250 pungiglioni, ma prima gli hanno dovuto iniettare della morfina per il dolore. Braccia, occhi, bocca, orecchie, gambe e schiena... e le api non hanno risparmiato nemmeno il cane, che ha subito circa 50 punture.

Incredibilmente, però, sia l'uomo che il suo amico peloso sono sopravvissuti. Le "api assassine" non sono come i calabroni - quelli sono molto più pericolosi - ma sono "api africanizzate", allevate per la prima volta da uno scienziato brasiliano che tentava di combinare le vaste rese di miele delle api mellifere europee con l'adattamento ai climi più caldi delle api mellifere africane.

Le creature ibride sono migrate a nord dal Brasile, attraverso il Sud e il Centro America fino agli Stati Uniti. Nel corso degli anni, il loro comportamento aggressivo e l'elevata tendenza a pungere in gruppo ha fatto guadagnare loro il soprannome. Infatti raramente le punture di api individuali, anche da api assassine, causano la morte (il 3% delle volte).

Una recente pubblicazione sulla rivista Clinical Case Reports stima che da 50 a 500 punture di api alla volta siano sufficienti per uccidere un uomo adulto, ma si stima che il numero mortale sia più alto, a circa 1.100 per un adulto e 500 per un bambino, sopportando 10 punture ogni mezzo chilo di peso corporeo.

Le 250 punture segnalate da Fischer, quindi, erano probabilmente al di sotto della soglia letale. Attacchi del genere, però, in passato hanno causato delle morti: un escursionista di 23 anni nel 2016 è deceduto a seguito di 1.000 punture, mentre un uomo in Arizona nel 2021 è morto per centinaia di punture; altri, invece, sono sopravvissuti a una quantità di pungiglioni simili... e per questo non è ancora chiaro perché alle volte siano fatali e altre volte no.

Per fortuna Fischer e il suo cane Pippin sono entrambi sopravvissuti.