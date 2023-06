Quest'uomo ha vinto 14 volte alla lotteria usando una strategia semplice, ecco quale

Per vincere alla lotteria ci vuole una grande botta di fortuna... ma non sempre. Negli anni '90, l'economista rumeno-australiano Stefan Mandel e il suo piccolo team parteciparono alla lotteria e vinsero per 14 volte, ma come ci riuscirono? A detta del capo, utilizzando un "semplice" trucchetto matematico.

Le probabilità di vincere alla lotteria cambiano in base al sistema di riferimento, come sappiamo, ma sono incredibilmente basse: 1 su 139.838.160 nella lotteria europea (mentre fare 6 al superenalotto in Italia è 1 probabilità su 622.614.630).

L'unico modo sicuro per vincere, in questo caso, sarebbe stato acquistare 139.838.160 biglietti della lotteria (o dei biscotti della fortuna).

Mandel notò che in alcune lotterie il premio del jackpot era più di tre volte il costo dell'acquisto di ogni singola combinazione possibile. Supponendo che si potesse acquistare ogni combinazione di numeri, infatti, viene garantito un ritorno sull'investimento... e il matematico decise di fare proprio così.

Ovviamente farlo da solo era impossibile, quindi il matematico dovette convincere un numero sufficiente di investitori ad aderire allo schema (che questa volta non era un Ponzi), trovando poi un modo per acquistare ogni possibile combinazione in qualunque lotteria stessero partecipando.

Dopo aver vinto (e perso) in alcune piccole lotterie in Australia, il team decise di puntare verso la Virginia, che utilizzava solo i numeri da 1 a 44 nelle sue estrazioni: ciò significava che c'erano 7.059.052 combinazioni possibili, molto meno dei soliti 25 milioni o più.

La vincita era di circa 15 milioni e Mandel ordinò alla sua squadra di comprare tutti i biglietti all'ingrosso. Dopo due giorni di shopping, il team era riuscito ad acquistare 6,4 milioni di biglietti delle possibili 7 milioni di combinazioni necessarie per garantirsi una vincita: le probabilità erano a loro favore.

La vittoria era assicurata e in totale l'uomo dai suoi "colpi" ha incassato milioni di sterline di premi in denaro per sé e per i suoi investitori per poi ritirarsi dalla scena in una casa al mare in un'isola tropicale.