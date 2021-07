Un uomo ha vissuto per 68 anni della sua vita con un singhiozzo perenne

Il singhiozzo è sicuramente un fenomeno molto fastidioso e, quando arriva, non si desidera altro che farlo andare via. Sono tanti i metodi per farlo scomparire, alcuni funzionanti e altri un po' meno, e sicuramente Charles Osborne li ha provati tutti... poiché ha vissuto per 68 anni della sua vita con un singhiozzo perenne.

Tutto iniziò nel 1922, quando Osborne tentò di pesare un maiale. In uno sforzo immane il contadino riuscì ad alzare la creatura da 158 chilogrammi, ma cadde a terra subito dopo. Da quel momento in poi l'uomo, dopo essersi svegliato, visse la sua intera vita con un singhiozzo costante che non lo abbandonò mai.

Osborne faceva 40 singhiozzi al minuto durante i primi decenni dell'evento, per poi rallentare fino a 20 singhiozzi al minuto. Durante gli ultimi anni della sua vita, il povero uomo fu costretto a frullare il cibo che mangiava, incapace di ingoiare tutto il cibo tra un singhiozzo e l'altro. Questa condizione può essere creata da tantissimi problemi medici (e perfino dal cibo piccante).

Charles Osborne ha sempre creduto che il suo singhiozzo fosse stato causato dalla caduta. In parte era vero: il suo medico gli disse alcuni anni dopo che aveva "rotto un vaso sanguigno delle dimensioni di uno spillo" nel suo cervello, danneggiando la parte che inibiva la sua risposta al singhiozzo. Nonostante ciò, il contadino riuscì a vivere una vita "tranquilla", allevando 8 figli e, grazie alla sua particolarità, ricevette anche un discreto successo.

Il suo singhiozzo terminò nel 1990... un anno dopo Charles morì.