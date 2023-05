Un uomo ha vissuto per anni vedendo il mondo sottosopra: realtà o finzione?

Questa volta non parliamo degli assurdi esperimenti che hanno ispirato Stranger Things con il suo famoso "sottosopra". Il caso del paziente M continua ancora a far discutere. Perché? Semplice, ha iniziato a vedere il mondo al contrario dopo essere stato colpito alla testa durante la guerra civile spagnola.

Per diversi anni i neurologi credevano che il cervello fosse costituito da regioni ben distinte, separate da confini netti. Tuttavia, vari casi proprio come quello del paziente M hanno sfidato questa idea, consentendo ad un medico chiamato Justo Gonzalo Rodríguez-Leal di escogitare una nuova teoria della dinamica cerebrale.

La guerra civile spagnola fu un brutale conflitto che durò dal 1936 al 1939, terminando l'instaurazione di una dittatura sotto Francisco Franco. Prendendo parte al conflitto, il paziente M aveva 25 anni quando fu colpito alla testa su un campo di battaglia a Levante, nel maggio del 1938.

Dopo essersi svegliato dal coma due settimane dopo, il soldato sembrava godere di perfetta salute e senza particolari ripercussioni psico-fisiche, al punto da non richiedere interventi chirurgici o alcun tipo di cura speciale. Osservando attentamente il paziente M nei successivi cinquant'anni, Rodríguez-Leal ha descritto però una serie di sintomi quantomeno bizzarri.

Tanto per cominciare, non solo l’uomo vedeva tutto moltiplicato per tre ma percepiva anche i colori "scollati" dagli oggetti, come se fossero una cosa distinta e separata. Per quanto già possano apparire "insoliti", non abbiamo ancora parlato del sintomo principale…

La cosa più bizzarra di tutte, infatti, è che il paziente M vedeva ogni cosa come se fosse stata capovolta. Lo stesso Rodríguez-Leal prova a spiegare meglio tale condizione, rivelando come il veterano di guerra "trovasse strane le sue anomalie quando, ad esempio, vedeva uomini lavorare a testa in giù su un'impalcatura". Ma a cosa potrebbe essere dovuta una simile sintomatologia?

In Cerebral Dynamics, il medico spiega che il proiettile sembra aver colpito la regione parieto-occipitale sinistra del cervello. Proprio osservando le conseguenze di questa lesione, Rodríguez-Leal ha postulato che il cervello potrebbe non essere diviso in regioni distinte ma interconnesse. Dopotutto, considerando che il nostro cervello si modifica in base alle stagioni, perché mai non dovrebbe farlo dopo un proiettile?

Come se non bastasse, questo ribaltamento sensoriale si estendeva anche agli altri sensi come udito e tatto, entrambi elaborati dal suo cervello come se provenissero dal lato opposto del suo corpo. Nonostante questa grave confusione, l'uomo è stato in grado di adattarsi alla condizione, affrontando la sua vita con pochi problemi e vivendo fino alle fine degli anni ’90.