Uova di anatra fecondata, il balut è una prelibatezza delle Filippine e un afrodisiaco

Nelle Filippine, in Asia, è molto famoso un piatto criticato da noi occidentali: il “balut”, ovvero un uovo fecondato di anatra. Esso viene prodotto incubando siffatte uova per circa 18 giorni. Oggi è molto dibattuta la paternità della prelibatezza, dato che ben, prima l’identificazione della stessa, era già nota ai cinesi.

Gli asiatici, infatti, consumavano da tantissimo tempo uova fecondate, al fine di aumentarne la durata di conservazione delle stesse, quando ancora non esisteva il frigorifero. Secondo il testo “Credenze e pratiche culturali dei filippini etnici: uno studio etnografico” il balut rientra a pieno diritto nella “lista dei cibi più disgustosi, strani e terrificanti” del mondo; tuttavia, è bene sottolineare che bisogna essere rispettosi delle culture altre, per quanto lontane dalla nostra.

I risultati che renderebbero tanto popolare il balut è l’effetto afrodisiaco o come stimolante sessuale, mentre altri attribuiscono al piatto finalità volte ad aiutare chi se ne ciba in sfide alimentari estreme o come prova di mascolinità. Show televisivi, del calibro di Fear Factor e Survivor, hanno organizzato delle vere e proprie gare basate sul consumo del balut tra i filippini e si è osservato come questi, nonostante fossero abituati al consumo del piatto, abbiano avuto serie difficoltà ad avanzare nel corso della competizione, sottolineando il presunto sapore sgradevole da smorfie di sofferenza.

Coloro che sono avversi alla pietanza marciano molto sulla disumanità che caratterizzerebbe la cibazione, visto che spesso e volentieri si può intravedere la formazione dell’embrione; in alcuni casi, il pulcino mostra un piumaggio e un becco già sviluppato.

