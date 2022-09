Queste uova potrebbero contenere indizi sull'estinzione dei dinosauri

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha riaperto il dibattito paleontologico così tanto discusso circa l'estinzione dei dinosauri.

Quando e come si sono estinti i dinosauri? Furono spazzati via dall'enorme asteroide che colpì la terra 66 milioni di anni fa, o questi animali stavano già lottando per sopravvivere? Bisogna sottolineare che la maggior parte delle informazioni provengono dagli Stati Uniti e nello specifico dalla Formazione Hell Creek, ovvero un'area geologica che comprende diversi stati.

Negli altri territori invece, le informazioni e i dati sui fossili sono decisamente più scarsi e peggio conservati. Un team di ricercatori cinesi, ha dunque deciso di studiare più di 1.000 uova di dinosauro fossilizzate.

I risultati hanno rilevato la presenza di uova intere e frammenti di guscio d'uovo di sole tre specie, quali: Macroolithus yaotunensis e Elongatoolithus elongatus che appartenevano a un gruppo di dinosauri noti come "oviraptor" e Stromatoolithus pinglingensis ovvero un adrosauro, assiduo mangiatore di piante.

A quanto pare, i dati suggerirebbero che in realtà questi giganti del passato, erano già in declino alla fine del Cretaceo. Secondo gli esperti infatti i risultati supportano l'ipotesi secondo la quale ci sia stato un declino a lungo termine della biodiversità globale ed ovviamente dei dinosauri stessi.

Tuttavia, in molti sembrano scettici e poco convinti rispetto a questa nuova ipotesi. Diversi scienziati affermano e sottolineano nuovamente che la scomparsa dei dinosauri sia da ricondurre all'asteroide Chicxulub, così come dimostrano molti degli studi precedenti.