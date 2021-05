Un uovo di gallina gigante contiene un secondo uovo, ecco l'incredibile video virale

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un video che è diventato fin da subito virale, prima su TikTok e poi su Twitter, con protagonista un uovo davvero gigante e anormale: dal peso di ben 150 grammi e alto all'incirca 8 centimetri, circa tre volte la grandezza media di un uovo di gallina normale.

Dopo aver spaccato il guscio, sorprendentemente al suo interno c'è stata un'altra sorpresa: un altro uovo intero, qualcosa che sicuramente non accade tutti i giorni. Com'è potuta accadere una cosa del genere? Tutto ha inizio quando la gallina sta per espellere l'uovo; quando sta per uscire può capitare che una contrazione della controperistalsi lo rimandi di nuovo all'interno.

Il primo uovo completamente formato è stato quindi spinto nuovamente all'interno di un altro uovo in via di sviluppo, che è riuscito a racchiuderlo. Come mostra il video di TikTok (che potrete trovare in calce alla notizia), l'uovo gigante conteneva lo stesso al suo interno il tuorlo e l'albume. Lo stesso vale anche per l'uovo al suo interno.

Insomma, sicuramente "due piccioni con una fava" (o due uova con una gallina), anche se non sappiamo se sia consigliato o meno mangiarli. A proposito di Tik Tok e uova: recentemente un video di un tiktoker che leccava una "medusa" estremamente velenosa (a sua insaputa) è diventato virale; mentre sapete qual è la differenza tra uova bianche e uova marroni?