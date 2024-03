Il vostro uovo di Pasqua quest'anno è costato di più? Il motivo è questo

Nel periodo pasquale, tradizionalmente segnato dal piacere di condividere uova di cioccolato, quest'anno i consumatori si trovano ad affrontare una realtà meno dolce del previsto. Un'inquietante fusione di condizioni climatiche avverse ha colpito le regioni dell'Africa occidentale, cuore pulsante della produzione mondiale di cacao.

La conseguenza? Una drastica riduzione delle colture. Questo fenomeno, accentuato da un'onda di calore umido che ha colpito i raccolti di cacao, rendendoli più vulnerabili e diminuendo significativamente la resa, ha portato a un incremento del prezzo delle uova di Pasqua che ha sorpreso molti.

Studi condotti da esperti in materia climatica hanno rivelato come il cambiamento climatico, indotto dall'azione umana, abbia reso questi eventi estremi fino a dieci volte più probabili. La stretta fascia equatoriale, dove prosperano gli alberi di cacao, sembra ora più che mai un fragile anello in balia di temperature record e di El Niño, quest'ultimo noto per influenzare i modelli climatici globali e intensificare le condizioni meteorologiche estreme.

Questa serie di eventi climatici sfavorevoli non ha solo impattato i prezzi del cacao, spingendoli a livelli storicamente alti, ma ha anche messo a dura prova gli agricoltori della regione, che dipendono da queste coltivazioni per il proprio sostentamento. Al di là della siccità, infatti, piogge intense e malattie fungine hanno ulteriormente compromesso le già provate piantagioni di cacao.

In questo contesto, importanti produttori di cioccolato si trovano costretti ad adeguare i prezzi al dettaglio per far fronte all'aumento dei costi delle materie prime, preannunciando stagioni future in cui il lusso del cioccolato potrebbe diventare un piacere sempre più costoso... diventerà una moneta di scambio come per i Maya?

Su SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC adattatore SD fino a 140 è uno dei più venduti di oggi.