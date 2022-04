L'ultimo update di Spotify causa problemi su Android: la soluzione momentanea

L’ultimo aggiornamento di Spotify rilasciato su smartphone Android sta causando problemi a diversi utenti in tutto il mondo, anche in Italia. Stando alle recenti segnalazioni diffuse tra il forum della community di Spotify e post su Reddit, l’app continuerebbe a interrompere la musica, far scomparire i controlli tramite notifiche e crashare.

Come ripreso anche dai colleghi di 9to5Google, sui social network sono state pubblicate molteplici segnalazioni relative a una serie di bug all’interno dell’app: in particolare, si parlerebbe della scomparsa della barra di riproduzione nella parte inferiore di Spotify per Android anche mentre abbiamo contenuti in riproduzione, ma anche di crash ripetuti dell’app di streaming e l’interruzione casuale di musica e podcast.

Ogni volta che si verifica il problema, il sistema operativo non risulta nemmeno riconoscere ciò che sta accadendo con Spotify; in altri termini, questi bug non sono propriamente identificati né dal robottino verde, né dai gestori dell’app stessa. Tra l’altro, i tecnici del servizio di streaming hanno pubblicamente riconosciuto il problema e presentato una richiesta di ulteriori informazioni alle persone interessate, così da approfondire la natura del problema e trovare la causa esatta.

Al momento si è quindi ancora in attesa di una soluzione definitiva. Se anche voi che ci state leggendo avete questi problemi, l’unico modo per aggirare il bug sarebbe scaricare una versione precedente a quella interessata (numero 8.7.20.1261); tuttavia, dato che Spotify non consente il caricamento della sua app su siti Web di terze parti, l’unico modo sicuro per risolvere tali problemi è attendere la distribuzione di un nuovo aggiornamento nelle prossime settimane.

Nel frattempo, giusto a inizio aprile Spotify ha lanciato un feed inedito per scoprire nuovi artisti.