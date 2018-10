Update sulla situazione di Hubble: il telescopio spaziale non è ancora operativo

Il 5 ottobre il malfuzionamento di un giroscopio del telescopio spaziale Hubble ha fatto sì che il famoso orbiter spaziale entrasse in safe mode. Il team della NASA ha dunque deciso di attivare un giroscopio di backup, ma quest'ultimo si è rivelato essere inaffidabile: attualmente è stato formato un gruppo di esperti per risolvere la situazione.

Il giroscopio è uno strumento essenziale per un telescopio spaziale: grazie a questo è possibile orientarlo in modo da puntare un preciso punto dello spazio per condurre tutte le analisi possibili grazie agli strumenti in dotazione. Vista la situazione, Hubble è attualmente in safe mode, ovvero in modalità di risparmio energetico e orientato in modo che i pannelli solari riescano a ricevere energia dai raggi solari. Chiaramente non è possibile portare a termine nessuna osservazione del cielo in questa modalità.

Un gruppo formato dai produttori dei giroscopi, ingegneri informatici e altri esperti sono attualmente al lavoro per cercare di risolvere il problema, cercando una soluzione che permetta di compensare l'inaffidabilità del giroscopio di backup, che sembrerebbe sovrastimare la rotazione del telescopio. Per ora l'idea è risolvere la situazione direttamente da terra.

Se questo gruppo di esperti riuscirà a trovare una soluzione allora Hubble potrà tornare a lavorare normalmente con 3 giroscopi. In caso contrario, verrà configurato con un solo giroscopio: questo è il caso peggiore, che permetterà comunque ad Hubble di continuare il suo lavoro anche nel prossimo decennio, insieme al fin troppo atteso James Webb Space Telescope.

Nel 2009 furono installati 6 nuovi giroscopio su Hubble direttamente in orbita: tre di questi sono ormai inutilizzabili e la speranza è di riuscire a portare il telescopio a funzionare con i 3 rimanenti.

Anche per l'osservatorio spaziale Chandra c'è stato un problema simile che l'ha fatto entrare in safe mode.