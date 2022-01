Il primo, grande update di Windows 11 arriverà a febbraio: che novità ci saranno?

Microsoft si sta avvicinando alla definizione di “feature complete” per Windows 11 con l’update Sun Valley 2 o 2H22. La seconda metà dell’anno sarà dunque caratterizzata da una vasta serie di novità, di cui già il prossimo mese vedremo i primi segnali con il primo, grande aggiornamento per il sistema operativo.

A confermarlo è stato lo stesso Panos Panay di Microsoft in un post sul blog ufficiale dedicato a Windows 11, dove ha spiegato come il primo aggiornamento significativo dell’OS arriverà a febbraio 2022 e porterà con sé tante novità.

In primis ci saranno le riprogettazioni delle app Media Player e Blocco note, accompagnate da modifiche alla barra delle applicazioni, tra cui il ritorno del widget meteo e una nuova feature per disattivare e riattivare l’audio di sistema. Dopo diversi mesi di test tramite Build pubblicate in esclusiva ai Windows Insider, ecco dunque approdare questi cambi di stile e funzionalità per le dette sezioni e app di sistema.

La novità più importante riguarderà però il supporto alle applicazioni Android, di cui verrà mostrata una “anteprima pubblica” proprio a partire dal prossimo mese: “Il mese prossimo porteremo nuove esperienze in Windows, come un'anteprima pubblica su come utilizzare le app Android su Windows 11 tramite Microsoft Store e grazie alle nostre partnership con Amazon e Intel”, ha spiegato Panay.

Egli ha ritenuto interessante far notare anche come l’utenza stia accettando l’update a Windows 11 da Windows 10 a una velocità doppia rispetto al passaggio da Windows 8.1 a Windows 10, mentre il traffico verso Microsoft Store è triplicato. Infine, ha precisato che Microsoft è anche in anticipo sui tempi per il rilascio di Windows 11 sui PC idonei.

Una delle altre novità attese, ma ancora in fase di lavorazione, riguarda la rivoluzione per il Task Manager in arrivo su Windows 11.