È il momento di un upgrade per il PC? Amazon sconta tante RAM Corsair!

Il Prime Day 2023 di Amazon è vicino: l'evento dedicato allo shopping online, infatti, si terrà l'11 e il 12 luglio. In attesa degli sconti folli dell'ecommerce di Seattle, però, sulle pagine di Amazon finiscono in offerta tantissime memorie RAM targate Corsair, perfette per chi desidera rinnovare la propria build!

Se per voi "PC Gaming" è sinonimo di "luci RGB", abbiamo l'offerta perfetta: stiamo parlando delle Corsair Vengeance RGB PRO da 32 GB, ovviamente vendute in due banchi da 16 GB di RAM DDR4-3600. Le memorie passano da un prezzo di 103 Euro ad uno di 93,99 Euro, il 9% in meno del valore di listino.

Rimanendo in tema RGB, anche le Corsair Vengeance RGB RS 16 GB, vendute in due banchi da 8 GB di memoria DDR4 a 3200 MHz, si trovano in sconto su Amazon. In particolare, in questo caso il ribasso è piuttosto consistente, perché stiamo parlando del 18% in meno del MSRP, che scende così da 65,48 Euro a 53,99 Euro.

Sconto del 20% per il banco da 8 GB di RAM Corsair CMSX8GX4M1A3200C22 della linea Vengeance. Si tratta di una memoria DDR4 a 3200 MHz, che sarà vostra al prezzo di 22,99 Euro, contro un valore di listino di 28,89 Euro. Ovviamente, acquistando due banchi (per un totale di 16 GB di memoria) avrete un prezzo complessivo di 45,98 Euro, contro i 57,78 Euro di listino.

Infine, lo sconto più consistente è quello sulle memorie Corsair Vengeance SODIMM da 16 GB, divise anche in questo caso in due banchi da 8 GB di memoria DDR4 a 3200 MHz. In termini percentuali, il ribasso è qui del 30%, con un prezzo che scende da 61,08 Euro fino a 42,99 Euro: il miglior rapporto qualità-prezzo sulla linea di memorie in offerta!