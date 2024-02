Gli uragani stanno diventando così potenti che hanno ottenuto una nuova categoria

Il clima sta cambiando a ritmi sempre più accelerati, gli uragani non sono da meno, mostrando una forza e una ferocia che sfidano le attuali categorie di classificazione. Fino ad oggi, la scala Saffir-Simpson ci ha aiutato a comprendere la potenza degli uragani con una classificazione che va da 1 a 5.

Tuttavia, gli ultimi anni hanno visto tempeste di tale intensità che alcuni scienziati stanno seriamente considerando l'aggiunta di una nuova categoria: la numero 6. Questa proposta nasce dall'osservazione di fenomeni meteorologici estremi, con velocità del vento che superano di gran lunga il limite massimo della categoria 5, fissato a 252 chilometri orari.

Dal 2013, almeno cinque tempeste hanno raggiunto quella che sarebbe la soglia della categoria 6, con velocità del vento che hanno sfiorato e talvolta superato i 309 chilometri orari. Tra queste, l'uragano Patricia che nel 2015 ha colpito il Messico e parti del Texas con venti fino a 346 chilometri orari, diventando il ciclone tropicale più potente mai registrato nell'emisfero occidentale.

Questi dati non solo testimoniano l'aumento dell'intensità delle tempeste, ma sollevano anche interrogativi urgenti sulla nostra capacità di prevedere, classificare e, in ultima analisi, affrontare questi fenomeni estremi in un contesto di cambiamento climatico globale. A tal proposito ci sorge una domanda: anche l'Europa deve temere l'arrivo di questi eventi?