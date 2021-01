Gli uragani si stanno formando sempre più vicino alle coste

Un ciclone tropicale è un gruppo di tempeste che si forma nelle zone tropicali del nostro pianeta. I cicloni, o tifoni, presentano una tipica forma a spirale e ruotano attorno ad un centro ben definito. Al loro passaggio generano forti venti e pesanti piogge.

Uno studio ha mostrato che i cicloni tropicali si stanno formando, di anno in anno, sempre più vicino alle coste. In particolare, a partire dal 1982 è stato notato che i cicloni si stanno spostando verso ovest di trenta chilometri ogni anno. Nel dettaglio ciò significa che ogni dieci anni due tifoni in più si formano entro duecento chilometri dalla costa.

Il problema è particolarmente interessante perché i fisici dell’atmosfera non hanno la benché minima idea delle cause di questo andamento. Oltre a questo comportamento anomalo dei cicloni tropicali, è stato anche notato che le tempeste stanno diventando in media sempre più intense e caratterizzate da maggiori precipitazioni. Inoltre le tempeste sembrano durare più a lungo una volta che hanno raggiunto la costa.

Chiaramente la formazione di tifoni e uragani nei pressi delle coste rappresenta un problema, a causa dei danni maggiori che possono arrecare alle zone abitate. E’ stato questo il caso degli uragani Sandy e Dorian, che negli scorsi anni hanno causato danni ingenti proprio perché si sono formati molto vicino alle coste.

Un altro strano aspetto di queste misurazioni è che l’Oceano Atlantico non ne è assolutamente affetto. In qualunque altro oceano i tifoni si sono spostati a ovest. Una possibile spiegazione è che l’Oceano Atlantico è circondato da continenti, che mitigano in generale la formazione di tifoni.

Il fenomeno resta senza spiegazione; il leader del team di ricerca spiega che potrebbe essere tanto un effetto del cambiamento climatico, quanto parte di un ciclo naturale del clima terrestre.



A proposito, sapete qual è la differenza tra un ciclone, un uragano ed un tornado? Ciclone, tifone e uragano sono la stessa cosa: ciclone è il nome scientifico del fenomeno, uragano deriva dal termine americano, mentre il nome tifone ha origini asiatiche. I cicloni hanno un diametro di centinaia di chilometri, a differenza dei tornado, o trombe d'aria, che hanno un diametro molto minore dei cicloni, ma che si muovono a velocità molto maggiori (circa cinquanta chilometri orari).