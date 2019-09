L'Uragano Dorian riprende forza e risale a categoria 3

Dopo essere stato declassato a categoria 2, a qualche giorno di distanza dal raggiungimento della categoria 5, l'Uragano Dorian ha ripreso forza e si sta avvicinando pericolosamente alle coste degli Stati Uniti.

Il National Hurricane Center ha infatti nuovamente classificato la tempesta a Categoria 3, mentre si appresta a raggiungere le coste sudorientali degli Stati Uniti. Ad essere minacciate di inondazioni sono la Giorgia ed il sudovest della Virginia, che attendono l'impatto con il ciclone.

Secondo le previsioni dei meteorologi, Dorian potrebbe mantenere l'intensità per circa dodici ore, per poi indebolirsi tra la notte di oggi e la giornata di domani, venerdì 6 Settembre.

Nel frattempo le amministrazioni locali hanno già messo a punto i piani di sicurezza per tenere al riparo le popolazioni colpite. In Carolina del Sud, un gruppo di 1.500 persone si è messo al riparo in 28 rifugi. Ad essere maggiormente interessata dalle raffiche di pioggia è la città portuale di Charleston, dove già nella serata di ieri sono state registrate precipitazioni intense.

Dorian è stato visibile anche dalla Stazione Spaziale Internazionale. Il nostro connazionale Luca Parmitano ha a più riprese pubblicato sul proprio account Twitter delle spettacolari foto di Dorian nel periodo di massima intensità, raggiunto a ridosso tra il weekend e l'inizio della nuova settimana.