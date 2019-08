L'uragano Dorian spaventa gli USA: pronta la chiusura delle centrali nucleari

Spaventa gli Stati Uniti l'uragano Dorian, che si è rafforzato ed ha raggiunto la categoria 4. Preoccupa anche il Presidente Donald Trump, che sta seguendo in tempo reale l'evoluzione della situazione, ed ha affermato che "l'impatto potrebbe essere devastante".

Le autorità hanno ordinato l'evacuazione forzata in parte della Florida e la Contea di Fort Lauderdale, che secondo i meteorologi potrebbe essere la prima ad essere investita dalla tempesta.

In generale però negli Stati Uniti sono in corso preparativi in tutto lo Stato, soprattutto perchè non si riesce a prevedere la traiettoria dell'uragano, in quanto nelle ultime ore sarebbe stata segnalata una variazione: secondo molti Dorian potrebbe abbattersi solo sulla costa, risparmiando l'interno.

I residenti delle zone si stanno comunque preparando e nelle ultime ore sono segnalate lunghe code nei supermercati, dove la gente si è riversata per fare scorte di cibo ed acqua. Molti benzinai sono rimasti a secco, mentre le società che gestiscono la rete elettrica hanno inviato rinforzi per affrontare tempestivamente gli eventuali blackout.

Pronta la chiusura anche delle due centrali nucleari della Florida, che qualora la traiettoria di Dorian fosse confermata sarebbero costrette a chiudere i battenti. A grandi linee però le centrali non dovrebbero essere colpite solo direttamente.

La conta dei dati stimati è tra i 18 ed i 20 miliardi di Dollari. Negli scorsi giorni abbiamo avuto modo di vedere l'Uragano Dorian dall'ISS, ma a far discutere è l'idea di Trump di bombardarli con armi nucleari.