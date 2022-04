Uragano Elon Musk su Twitter, arriva il tasto per modificare i tweet inviati: è ufficiale!

L’uragano Elon Musk si abbatte su Twitter. A poche ore dall’ingresso del CEO di Tesla nel CDA di Twitter, il social network ha annunciato che è pronto ad implementare una della funzioni più attese e richieste dagli utenti: il tasto per modificare i tweet già inviati.

L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato pubblicato dall’account TwitterComms, il quale scherzandoci su ha voluto specificare che “l’idea non ci è venuta da un sondaggio”, sebbene il sondaggio di Elon Musk abbia comunque influito visto il riscontro che ha ricevuto. Twitter spiega che il team di ingegneri ci sta lavorando “dallo scorso anno” ed ora finalmente è pronto a lanciarlo. Gli utenti vedranno, tramite il menù accessibile in ogni tweet, il nuovo tasto “modifica” che permetterà di correggere errori ortografici o altro.

Jay Sullivan, vicepresidente di Twitter, ha affermato che questa è stata “la funzionalità più richiesta per molti anni” e l’azienda ha esaminato vari aspetti per implementarla in modo sicuro e prevenire abusi. “Senza limiti di tempo, controlli e trasparenza su ciò che è stato modificato, il tasto modifica potrebbe essere utilizzato in modo improprio per alterare le conversazioni pubbliche. Proteggere l’integrità delle conversazioni è la nostra massima priorità” ha spiegato.

I test prenderanno il via nei prossimi mesi, ma non è stata comunicata alcuna data ufficiale. Nel tweet è stato anche allegato un video che mostra il funzionamento: insomma, ci siamo!