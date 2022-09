L'Uragano Ian è arrivato in Florida: Elon Musk afferma che Starlink può resistere

Ormai ne sarete a conoscenza: l'Uragano Ian è arrivato in Florida e sta causando problematiche importanti. Per intenderci, secondo quanto riportato da Gizmodo, ci sono oltre 2,5 milioni di persone senza elettricità e il Presidente Biden ha dichiarato lo stato di "grave disastro".

Biden ha inoltre affermato che "l'Uragano Ian potrebbe essere il più letale nella storia della Florida". Risulta quindi difficile discostarsi dai danni catastrofici che si stanno riscontrando in Florida, che è ciò a cui chiaramente va principalmente il pensiero di tutti, ma in questa sede vale la pena approfondire un momento la resistenza di Starlink, dato che almeno da questo punto di vista sembra esserci una "buona notizia".

Infatti, come riportato da Wccftech, Elon Musk ha affermato che Starlink è progettato per resistere a eventi di questo tipo. A tal proposito, esiste una variante marittima di Starlink, che è stata realizzata per soddisfare le esigenze relative alle navi e può resistere a forti venti (Musk fa riferimento a oltre 280 km/h, ovvero oltre 174 miglia orarie).

In parole povere, secondo il CEO di SpaceX, un servizio di questo tipo può mantenere attiva la connettività Internet anche in un contesto come quello che si sta verificando, dato che nell'ambito dell'Uragano Ian si fa riferimento a venti a 155 miglia orarie. Ovviamente le questioni a cui va il pensiero attualmente sono altre, ma una possibilità di questo tipo potrebbe potenzialmente consentire in futuro di mantenere le comunicazioni in situazioni simili, perlomeno in determinati contesti.