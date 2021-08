L'uragano Ida mostra tutta la sua violenza in questa foto scattata dalla ISS

Negli Stati Uniti, proprio in queste ore, si sta abbattendo una delle tempeste più violente della storia metereologica americana: l'uragano Ida. Questa foto scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale ci mostra la maestosa violenza di questa tempesta di categoria 4.

Ida ha toccato le coste statunitensi nello stato della Louisiana domenica 29 agosto 2021, verso le ore 18:50 del fuso orario italiano. I venti registrati durante l'apice della tempesta sono riusciti a raggiungere la considerevole velocità di 241 chilometri all'ora. In poco tempo la tempesta ha perso rapidamente potenza, venendo declassata come tempesta di categoria 1 nel corso di questa mattina.

La sua pericolosità però non va sottovalutata: in nemmeno 12 ore si contano già danni per diversi milioni di dollari e oltre un milione di persone sono rimaste senza corrente né servizi primari come fornitura di gas e acqua nelle proprie abitazioni.

L'immagine che trovate in calce alla news è stata condivisa sull'account Twitter dell'astronauta francese Thomas Pesquet, attualmente membro dell'equipaggio della spedizione 65 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Nonostante la stagione degli uragani sia appena agli inizi, in molti sono rimasti sorpresi dalla violenza di Ida, e gli esperti pensano che la frequenza degli uragani molto violenti potrebbe aumentare nel corso dei prossimi anni. Anche l'astronauta autore dello scatto ha dimostrato la sua apprensione mentre condivideva la sua foto:

"L'occhio dell'uragano Ida.", ha scritto Pesquet, "È preoccupante vedere questi fenomeni meteorologici diventare più forti e più frequenti dal nostro punto di osservazione. Spero che chiunque si trovi sul percorso di questa tempesta sia preparato e stia al sicuro".



Se volete approfondire la questione, qui scoprirete come si formano gli uragani e da cosa dipende la loro forza.