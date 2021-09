Su Urano sono state avvistate delle strane macchie blu: cosa sono?

Il nostro Sistema Solare è un luogo davvero pieno di misteri e, nonostante sia continuamente studiato e osservato dagli scienziati, sono tante le domande e le stranezze osservate giorno dopo giorno. Questa volta nel mirino degli esperti c'è Urano, uno dei pianeti più misteriosi del nostro sistema.

Sono state osservate delle grandi macchie che, secondo quanto affermato, sembrano "nascondere" molto gas al loro interno. Queste gargantuesche chiazze sono composte da ammoniaca e acqua, e potrebbero causare uno strano fenomeno atmosferico su Urano... e anche su Nettuno (dove si verifica la stessa cosa).

Queste macchie potrebbero trasportare l'ammoniaca intorno al pianeta e nascondere questo gas al rilevamento degli scienziati. Potrebbe essere proprio per questo motivo che gli esperti non riescono a rilevare l'ammoniaca nelle atmosfere di Urano e Nettuno. Qualcosa di simile è stato osservato anche su Giove dalla sonda spaziale Juno, che recentemente ci ha mostrato una foto davvero incredibile.

"Juno ha dimostrato che su Giove l'ammoniaca è presente in abbondanza, ma generalmente molto più in profondità del previsto, grazie alla formazione di queste macchie", ha dichiarato il planetologo Trisan Guillot durante la presentazione del suo studio all'Europlanet Science Congress 2021. "Ciò che abbiamo appreso su Giove può essere applicato per fornire una soluzione plausibile a questo mistero presente su Urano e Nettuno".