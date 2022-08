Urbanista Phoenix, presentati nuovi auricolari TWS con ricarica solare

A quasi due mesi dalla presentazione degli auricolari Urbanista Seoul, il marchio audio svedese ufficializza gli auricolari TWS Phoenix con ricarica a energia solare. Non si tratta di un modello di fascia alta, ma è a tutti gli effetti il primo al mondo con i pannelli solari Powerfoyle integrati.

Questi auricolari TWS seguono le cuffie TWS con energia solare lanciate in precedenza – a tale proposito, eccovi la recensione delle Urbanista Los Angeles – ma con una differenza importante: come già qualcuno potrebbe aspettarsi, i pannelli solari sono installati nella custodia di ricarica Phoenix. Si tratta di una decisione tanto ovvia quanto sensata, date le dimensioni ridotte degli auricolari, ma chissà a quanti utenti risulterà automatico posare la custodia fuori dalle proprie tasche e rivolta verso il Sole mentre si ascolta musica. Ad ogni modo, ovviamente non manca la porta di ricarica USB-C.

Lo stato di ricarica potrà quindi essere monitorato tramite app complementare di Urbanista, grazie alla quale è possibile regolare l'equalizzazione degli auricolari e personalizzare i controlli touch.

Altre caratteristiche riguardano la resistenza all'acqua IPX4, il supporto per Bluetooth 5.2 e alla cancellazione attiva del rumore con annessa modalità di trasparenza. Grazie al già citato standard di connettività, peraltro, è possibile utilizzarle connettendole a due dispositivi contemporaneamente. Venendo ai dettagli di prezzi e disponibilità, Urbanista ha affermato che le spedizioni verranno avviate nel quarto trimestre del 2022 e, da allora, saranno disponibili globalmente al prezzo di 149 Euro.