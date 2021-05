Urbanista presenta le prime cuffie al mondo ad energia solare: disponibili a 199 Euro

Dopo aver parlato del debutto di Urbanista in Italia, il marchio svedese annuncia oggi il lancio di Urbanista Los Angeles: le prime cuffie al mondo ad energia solare. Dotate di cancellazione attiva del rumore wireless, le cuffie si ricaricano utilizzando qualsiasi forma di luce, sia all'aperto che all'esterno.

Questo aspetto, sostanzialmente, conferisce alle cuffie un tempo di riproduzione virtualmente infinito, dal momento che sono sempre in carica se esposte alla luce. E' comunque presente una batteria di riserva che conferisce alle cuffie 50 ore di autonomia di riserva.

Urbanista Los Angeles sono anche dotate di cancellazione attiva del rumore ibrida e di una modalità Ambient Sound, oltre all'on-ear detection.

Presente anche un caricatore USB Type-C ed il modulo Bluetooth 5.0. Le cuffie sono compatibili con iOS, Android e Windows e dotate di Siri e Google Assistant.

“Le Urbanista Los Angeles sono, in un unico prodotto, tutto ciò che rappresentiamo come marchio. Unendo innovazione, sostenibilità e tutte le caratteristiche che potresti desiderare in una cuffia, Urbanista Los Angeles sono progettate per chi segue uno stile di una vita sempre in movimento. Siamo orgogliosi di collaborare con Exeger e con la loro tecnologia all'avanguardia per portare una vera novità mondiale assoluta sul mercato" afferma il CEO di Urbanista, Anders Andreen.

Urbanista Los Angeles hanno un prezzo di 199 Euro.