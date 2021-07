Urbanista Seoul e Urbanista Lisbon, i nuovi auricolari True Wireless per il Mobile Gaming

Noto per la sua spinta innovativa, Urbanista ha lanciato le sue cuffie a energia solare da appena un paio di mesi. Oggi, il brand svedese torna sul mercato per rinfrescare la sua gamma TWS per il Mobile Gaming con due nuove, interessanti soluzioni.

Urbanista Seoul

Si parte dalla soluzione compatta ed elegante Urbanista Seoul. Auricolari pensati per il gaming in mobilità senza compromessi, promettono fino a 8 ore di autonomia in riproduzione, che diventano 32 sfruttando l'autonomia fornita dall'astuccio protettivo. I nuovi TWS Seoul sono caratterizzati dall'implementazione della modalità di gioco a bassa latenza, che garantisce una comunicazione a 70ms.

La ricarica avviene tramite connettore USB Type-C, i microfoni sono 2+1 per ogni lato e sono dotati di cancellazione del rumore. Non mancano ovviamente i controlli a sfioramento, i gommini in silicone di varie taglie e la certificazione IPX4. La connessione avviene mediante lo standard Bluetooth 5.2, mentre la compatibilità è garantita sia per iOS che per Android, con comandi vocali per Siri e Assistente Google.

Gli Urbanista Seoul sono disponibili a 89,90 Euro in quattro colorazioni: nero, viola, blu e bianco.

Urbanista Lisbon

Freschi, leggeri e coloratissimi, gli auricolari Urbanista Lisbon sono disponibili al prezzo di 49,90 Euro. L'autonomia dichiarata dal produttore è di 9 ore di riproduzione con singola carica, che diventano 27 sfruttando il case protettivo. Presenti i controlli touch e ovviamente i gommini GoFit in silicone universali. Anche in questo caso la comunicazione avviene attraverso il Bluetooth 5.2 e la ricarica mediante porta USB Type-C. Compatibilità con iOS e Android e i rispettivi assistenti vocali.

Qualora ve lo foste perso, di recente Urbanista ha lanciato anche la sua prima linea di auricolari con ANC integrato.