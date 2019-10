L'urgano Lorenzo è la tempesta più forte di sempre dell'Oceano Atlantico orientale

Il "periodo clou" delle tempeste tropicali sta per volgere al termine, ma non prima di concludersi nel modo più spettacolare possibile. Dopo Dorian, a scatenarsi adesso è l'uragano Lorenzo, già entrato nella storia come tempesta più forte di sempre dell'Oceano Atlantico orientale.

Lorenzo ha iniziato la sua vita come una tempesta tropicale il 23 settembre nel mezzo dell'Oceano Atlantico, e ha raggiunto la categoria 5 (della scala Saffir-Simpson) il 28 settembre, con venti che si avvicinano a 260 km/h, secondo il National Hurricane Center (NHC).

L'Atlantico non è nuovo a certi eventi, dal 1920 ci sono state 35 tempeste di categoria 5. Tuttavia Lorenzo è il primo uragano, con questa potenza, ad andare così lontano verso est. Attualmente la tempeste è retrocessa a categoria 2 (con venti massimi di 165 km/h) e si sta dirigendo verso le Azzorre, un arcipelago che si trova a 1.564 km al largo della costa del Portogallo.

Nelle zone colpite, le onde potrebbero raggiungere l'altezza record di 15/20 metri. Secondo le previsioni attuali, Lorenzo dovrebbe spostarsi verso la Gran Bretagna - fino all’Irlanda - nella giornata di venerdì.

Le previsioni però sono ancora incerte e saranno riviste man mano durante l'evoluzione della tempesta. Secondo gli esperti comunque, l'uragano dovrebbe iniziare a perdere la sua intensità durante i prossimi giorni.